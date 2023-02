Ilic domenica nel match contro l’Udinese spera di poter esordire in Serie A con la maglia del Toro e conquistare i suoi nuovi tifosi

In questi giorni di lavoro in vista della partita contro l’Udinese intorno al Filadelfia si respira un’aria molto particolare, e cioè un mix tra delusione, rabbia e voglia di riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Sono infatti tanti i granata che vorranno assolutamente scendere in campo contro i friulani per cercare di rialzare la testa, dopo quella sconfitta che per i granata ha rappresentato un brutto colpo da dover digerire. Ma tra chi vuole assolutamente trovare spazio nella partita contro la squadra guidata da Andrea Sottil, vecchia conoscenza del Toro, c’è Ivan Ilic che dopo aver esordito a Firenze con addosso la maglia del Toro desidera continuare a scendere in campo. Il centrocampista classe 2001 nei giorni scorsi ha visto cambiare in poco tempo la sua vita, dall’interessamento del Toro e del Marsiglia su di lui all’approdo all’ombra della Mole dove ha potuto riabbracciare Ivan Juric, il tecnico che a Verona è stato in grado di lanciarlo e farlo crescere in maniera esponenziale. Ora il nuovo numero 8 del Toro vuole proseguire il suo percorso di crescita e vuole dare una mano alla squadra granata a puntare a obiettivi sempre più importanti e ambiziosi, magari partendo già da domenica con l’ostica sfida contro l’Udinese.

Ilic: l’esordio contro la Fiorentina e l’ombra di Lukic

Nella partita di Coppa Italia contro la squadra di Vincenzo Italiano il centrocampista ex Hellas Verona è entrato al 17’ minuto della seconda frazione di gioco al posto di Karol Linetty e ovviamente non è riuscito a fare granché, dato che si è ritrovato catapultato in una nuova realtà da pochissimi giorni e deve ancora entrare nei dettami di gioco di Juric. Certamente ci vorrà tempo, ma il fatto che Juric e Ilic si conoscano già, abbiano già lavorato insieme e tra di loro ci sia della stima reciproca, rappresenta senza alcuna ombra di dubbio un ottimo punto di partenza. Il giocatore serbo classe 2001 vorrà e dovrà far anche dimenticare Sasa Lukic al più presto, dimostrando di rappresentare la migliore spalla possibile di Samuele Ricci. Come già detto, Ilic avrà bisogno di un primo periodo di ambientamento per poi spiccare il volo, anche perché le sue grandi qualità sono sicuramente fuori discussione.