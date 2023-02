Gravillon, Vieira ma non solo: tutti i costi dei riscatti dei giocatori in prestito al Torino in questo momento

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa, e il Torino oltre a Ilic (prestito con obbligo di ricatto) ha portato sotto la Mole anche Gravillon e Vieira. Tutti e due, arrivati rispettivamente da Reims (Francia) e Sampdoria (scambio con Ilkhan), sono in prestito con diritto di riscatto. Questo vuol dire che a fine stagione il Torino dovrà decidere se rilevarne o meno il cartellino. Per far diventare interamente granata Gravillon serviranno circa 3,5 milioni di euro, mentre per Viera 1 milione di euro. Ma oltre a loro due ci sono in prestito con diritto anche Vlasic, Miranchuk e Lazaro. Lo scorso anno, con questa modalità, il Toro perse Mandragora, Pjaca, Brekalo e Praet (Pobega prestito secco).

Le cifre dei riscatti

Le cifre degli ultimi due arrivati sono piuttosto basse se si considerano quelle degli altri tre, pilastri della squadra. Per Miranchuk infatti serviranno 12 milioni, per Vlasic 15 (più 3 di bonus) e per Lazaro 6. In totale si parla di quasi 40 milioni di euro. A fine stagione dovranno essere fatte le giuste valutazioni, cercando di non disfarre completamente la squadra. Infatti la scorsa stagione, non solo nessuno fu riscattato, ma anche Belotti e Bremer salutarono.