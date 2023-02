Domenica alle ore 15 c’è Torino-Udinese: per i granata dovrebbe recuperare Djidji, pronto con una speciale maschera protettiva

Domenica alle ore 15 appuntamento allo Stadio Olimpico Grande Torino per Torino-Udinese. I granata di Juric affrontano i bianconeri di Sottil, in una gara che vale come scontro diretto per il settimo posto. Nel Torino c’è chi tornerà dopo le assenze delle ultime partite e chi invece non recupererà. Djidji fa parte del primo elenco e dovrebbe recuperare giocando con una speciale maschera protettiva.

Djidji recupera, Zima no

Koffi Djidji è stato operato al setto nasale dopo il colpo ricevuto in Fiorentina-Torino. Ora a distanza di due settimane potrà tornare in campo, ovviamenete con la mascherina protettiva. Un suo recupero contro l’Udinese è molto probabile. Zima invece, si è fatto male al ginocchio e lo staff medico del Torino deve decidere se continuare la terapia conservativa, oppure procedere con l’operazione. Situazione delicata quindi per il classe 2000, che non ci sarà per un bel periodo.

Pellegri e Lazaro

Come dichiarato da Juric nella conferenza stampa prima di Empoli-Torino, Pietro Pellegri in questi giorni tornerà ad allenarsi con i compagni. Difficilmente sarà convocato contro l’Udinese, ma il suo rientro è sempre più vicino, dopo lo stop che da dicembre lo tiene ai box. Valentino Lazaro invece ha subito un brutto infortunio durante Salernitana-Torino. Per lui si è trattato di rottura del legamento collaterale del ginocchio e servirà ancora qualche settimana. In dubbio anche Nemanja Radonjic, escluso per scelta tecnica, Juric ha parlato di un affaticamento muscolare. In attesa che il caso rientri, resta in dubbio.