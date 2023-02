L’ex Parma, entrato a partita in corso, ha riacceso le speranze del Torino nel finale realizzando il primo gol in granata

Quanto fatto vedere dal Torino contro la Fiorentina non è tutto da buttare. Nonostante la prestazione deludente specialmente nel secondo tempo – quella che ha condizionato il risultato – qualche nota lieta c’è. Una ha il numero 7 sulla schiena ed è Karamoh. L’ex Parma è riuscito a ritagliarsi il suo spazio contro la Viola, rendendosi l’unico pericolo concreto con il suo primo gol in granata.

Karamoh, grande qualità negli inserimenti

Una prestazione da ricordare per l’ivoriano nonostante l’eliminazione: il suo ingresso ha dato qualcosa in più al fronte offensivo granata. La sua qualità negli inserimenti e nella rapidità è emersa in tutta la sua forza. Lanciato da Vlasic, ha saputo sfruttare gli spazi, allargandoli e ritrovandosi tutto solo faccia a faccia con Terracciano per quella che era un’occasione da non sprecare. E così stato. Primo gol in granata e speranze riaccese, seppur solo per qualche istante.

Karamoh, il gol per ripartire

Un segnale positivo, già emerso a tratti nelle precedenti occasioni avute da Karamoh. Solo otto presenze totali per lui, di cui sette in campionato. L’ultima, arrivata contro lo Spezia, lo ha visto in campo per poco più di venti minuti: da lì, il nulla. Il gol e la prestazione contro la Fiorentina possono perciò essere un buon punto da cui ripartire per lui, molto incisivo nel finale del match.