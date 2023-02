Il colpo del mercato invernale al debutto: per Ilic non la migliore delle serate, naufraga come i compagni

“La Coppa Italia era un piccolo sogno per il nostro spogliatoio, ci dispiace molto”: Ivan Juric commenta così l’uscita dalla Coppa dei suoi contro la Fiorentina. Risultato che lascia un po’ di delusione ma che dimostra soprattutto quanto ancora ci sia da lavorare, soprattutto per i nuovi arrivati. Tra ci subentrati, figura infatti anche uno dei nomi caldi del mercato di gennaio: Ivan Ilic. Esordio poco felice per lui, buttato nella mischia nonostante si sia allenato con i nuovi compagni un paio di giorni.

Toro, il ritorno da Juric pochi giorni fa

Arrivato dall’Hellas Verona, il giovane ha spinto per tornare dal tecnico che lo ha fatto esplodere proprio con la casacca scaligera, rifiutando l’Olympique Marsiglia. Una scelta importante, che lo ha reso il vero fiore all’occhiello degli acquisti di gennaio portati a buon fine da Vagnati. Il campo ha però espresso un giudizio diverso da quello previsto. Stare lontano da Juric per una stagione e mezza, ha fatto sì che qualcosa cambiasse a partire proprio dagli interpreti.

Ilic, tanta confusione contro la Fiorentina

“Ilic con il tempo potrà diventare anche più forte di Lukic ma ancora non lo è“, queste le dichiarazioni a caldo di Juric sul suo nuovo pupillo. Contro la Viola è emersa un po’ di quella confusione iniziale tipica di chi cambia realtà e che va via via scemando solo con il tempo. çp stesso che ad ora è mancato al serbo e alla squadra per creare la giusta amalgama. Non sono infatti mancate le incomprensioni in campo in Coppa Italia, fino al potenziale autogol evitato da Vanja Milinkovic-Savic. Il lavoro da fare resta ancora tanto, soprattutto nel caso in cui le aspettative sono così alte.