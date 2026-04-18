Tornano in campo i ragazzi di Francesco Baldini nel campionato Primavera 1: lunedì alle ore 14 la sfida contro il Genoa

Dopo la squadra di D’Aversa, impegnata nel lunch match di domani, toccherà a quella di Baldini che sarà impegnata lunedì sul campo del Genoa. I giovani granata vengono dalla netta vittoria di 3-0 contro la Cremonese, grazie ai gol di Gabellini, Conzato e kugyela che hanno permesso al Torino di allungare di 5 punti dal 17° posto in classifica.

Il Genoa, attualmente al 10° posto, si prepara alla sfida fresco del successo in trasferta contro il Lecce, il secondo nelle ultime 4, che ha avvicinato la squadra alle prime 6 posizioni in classifica.

Come arriva il Torino

Dopo un inizio complicato, i ragazzi di Baldini hanno cambiato marcia nella seconda parte di stagione tanto che nelle ultime 20 gare hanno registrato 8 vittorie, 10 pareggi e solo 2 sconfitte. Un rendimento che ha permesso ai giovani granata di uscire dalla zona retrocessione, da cui ora distano 5 punti. Dunque, l’obiettivo rimane allontanarsi ulteriormente dai bassifondi della classifica e scalare più posizioni possibili. Il Torino farà visita al Genoa orfano di Acquah, espulso durante la gara contro la Cremonese, ma con un Tommaso Gabellini in ottima forma che nell’ultima gara ha trovato il 12° centro stagionale, guadagnandosi il 9° posto nella top 10 marcatori della competizione.

Come arriva il Genoa

I gialloblù, attualmente alla 10a posizione in classifica, hanno ipotecato il discorso salvezza portandosi a 9 punti di distanza dalla zona play out. Il Genoa dopo il successo casalingo contro il Lecce torna a giocare lontana dalle mura amiche, alla ricerca di punti chiave per il raggiungimento della zona play off. I gialloblù potranno contare sul proprio capocannoniere, Filippo Carbone, che ha siglato 8 gol in stagione e punta alla doppia cifra.

La classifica

Fiorentina 59* Parma 58 Cesena 58* Roma 54 Bologna 52* Atalanta 50 Inter 49 Lecce 47 Juventus 47* Genoa 46 Monza 45 Lazio 43 Milan 43 Torino 42 Hellas Verona 42 Sassuolo 39 Napoli 37* Cagliari 34* Frosinone 27 Cremonese 24

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