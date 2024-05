Nella giornata di lunedì i torelli ospitano la Sampdoria in una sfida che può confermare il 5° posto e i playoff

Altro giro, altra corsa per il Torino Primavera. C’è voglia di riscatto dopo la sconfitta per 2-0 nel derby contro la Juventus, e il percorso dei torelli verso i playoff li vedrà incrociare la Sampdoria. Sarà una partita già importante per i ragazzi di Scurto, che non possono rischiare di lasciare altri punti per strada e – di conseguenza – di venire risucchiati in basso da Sassuolo e Milan. 3 punti, invece, garantirebbero il 5° posto per almeno un’altra settimana. L’allenatore granata può contare sui tanti leader a disposizione come Dellavalle, Ciammaglichella e Silva, che dopo esser stati convocati con la prima squadra per la partita di venerdì contro il Bologna potranno regolarmente dare il loro contributo alla causa contro una Sampdoria penultima in classifica, che rischia molto la retrocessione.

La situazione playoff

Si fa sempre più rovente la situazione in zona playoff, soprattutto per quanto riguarda la quinta e la sesta posizione – dato che Lazio e Atalanta appaiono imprendibili. Il Torino in questo momento si trova nella 5ª casella della classifica, a pari punti con il Sassuolo, a +2 dal Milan e +4 dal Genoa. Nel frattempo sono però rientrate in corsa anche Verona e Cagliari (una partita in più), che fino all’ultimo proveranno a mettersi in mezzo. Nelle sfide di lunedì i neroverdi faranno visita all’Empoli, 12° in classifica, mentre il Milan giocherà in casa dei campioni in carica del Lecce. Sfida interna invece per il Genoa, che ospita la Juventus, alla quale servirebbe un miracolo per rientrare in corsa. Sono dunque partite che tutte le squadre potrebbero all’apparenza vincere, ma è così che nascono le più belle sorprese e delusioni. Regola principale, dunque, è quella di non sottovalutare la Samp.