Al Filadelfia, nel suo primo giorno da tecnico del Torino, Davide Nicola ha cercato di trasmettere subito il suo carattere alla squadra

Che Davide Nicola sia un allenatore sanguigno, secondo a nessuno per la grinta, non lo scopriamo di certo oggi, che sia anche un tecnico molto preparato, come i risultati ottenuti in carriera dimostrano (in particolare al Livorno, al Crotone e al Genoa) è un altro dato di fatto: da ieri hanno iniziato ad accorgersene anche Andrea Belotti e compagni. Dopo le firme sul contratto, il neo allenatore granata ha diretto il primo allenamento al Filadelfia e da subito ha dimostrato di avere idee chiare su cosa serve e quale sia la strada da percorrere per evitare la retrocessione.

Torino: Nicola, indicazioni continue ai giocatori

Non sarà un percorso semplice quello che spetta all’allenatore granata, che dovrà essere bravo a lavorare anche sulla testa dei giocatori (oltre che sulle gambe) per far riacquisire loro fiducia e determinazione. Immediatamente Nicola ha dimostrato di avere le idee chiare su ciò che va fatto e in campo ha cercato di trasmettere il suo carattere, la sua determinazione e la sua grinta alla squadra: con minuziosa attenzione ai dettagli ha inoltre curato la parte di allenamento tattica, dando indicazioni continue e cercando di correggere gli errori.

Allenamento sulla tattica

Ma Nicola, nel suo primo allenamento al Filadelfia, si è soffermato anche a parlare con i singoli giocatori, spiegando cosa vuole da ognuno da loro e cercando incessantemente di motivarli. Difficilmente stravolgerà l’assetto tattico della squadra, almeno non lo farà nelle prime partite, ma ripartirà da quel 3-5-2 a cui si era convertito anche Marco Giampaolo: si è però subito messo al lavoro per correggerlo, secondo la sua idea di calcio, con la speranza che sin da venerdì contro il Benevento la squadra possa iniziare a conquistare punti importanti per la salvezza.