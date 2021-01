Ecco il nuovo staff tecnico del Torino/ Cacicia sarà il vice di Nicola restano in granata Di Sarno, Solustri e Busolin

Oltre ad essere arrivata l’ufficialità di Davide Nicola come nuovo allenatore del Toro, il club granata ha anche cambiato lo staff tecnico. Manuel Cacicia sarà il vice allenatore, i collaboratori tecnici del tecnico ex Genoa saranno Federico Barni e Rossano Berti. Come responsabile dei preparatori atletici ci sarà Gabriele Stroppino. Enrico Busolin e Paolo Solustri invece sono stati confermati e rimarranno loro i preparatori atletici. Resta al Toro anche il preparatore dei portieri Paolo Di Sarno e, infine, il ruolo di match analyst verrà ricoperto da Leonardo Marasciulo.

Torino: lo staff tecnico di Nicola

Allenatore: Davide Nicola

Allenatore in seconda: Manuele Cacicia

Collaboratore Tecnico: Federico Barni

Collaboratore Tecnico: Rossano Berti

Responsabile Preparatori Atletici: Gabriele Stoppino

Preparatore Atletico: Enrico Busolin

Preparatore Atletico: Paolo Solustri

Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno

Match Analyst: Leonardo Marasciulo