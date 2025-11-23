Le possibili scelte di Marco Baroni, allenatore del Torino, in vista della sfida di domani sera contro il Como di Cesc Fabregas

Domani sera alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Como. Marco Baroni contro Cesc Fabregas. Rispetto all’ultima partita giocata contro la Juventus prima della sosta Nazionali, l’allenatore del Torino è costretto a fare dei cambiamenti. Infatti oltre ai lungodegenti Savva e Schuurs, si sono fatti male e non saranno disponibili Ismajli, Ilic e Simeone. Tutti e 3 hanno giocato il derby da titolari. Asllani torna titolare, così come Adams mentre in difesa ci sono dei ballottaggi.

Ballottaggi in difesa

Nonostante le defezioni e nonostante le valutazioni di Baroni, il 3-5-2 rimane il modulo di gioco salvo sorprese. In porta Paleari confermato titolare, ma torna Israel in panchina insieme a Popa. In difesa ci sono dei dubbi. Al centro gioca Maripan che sta bene e non si tocca. A destra non c’è Ismajli e allora dal primo minuto è pronto a giocare Tameze. A sinistra invece Coco potrebbe non essere al 100% dopo i problemi avuti in Nazionale, quindi occhio a Masina. Ma il trio che rimane favorito a giocare dal primo minuto è Tameze-Maripan-Coco. Remota la possibilità di vedere Coco a destra e Masina a sinistra, rinunciando a Tameze in difesa.

Adams titolare

Sulle fasce a destra gioca Pedersen e a sinistra Lazaro è il favorito. In panchina Dembele, Nkounkou e Biraghi. In mezzo al campo torna Asllani al centro, con Casadei a destra e Vlasic a sinistra. Gineitis, Ilkhan e Anjorin scalpitano ma partono dalla panchina. Infine, l’attacco. Al fianco di Adams in pole c’è Ngonge. Njie in panchina così come Aboukhlal e Zapata che sono pronti a subentrare.

La probabile formazione del Torino

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Baroni per la sfida di domani sera contro il Como.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Adams. A disp. Israel, Popa, Masina, Dembele, Nkounkou, Biraghi, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Njie, Zapata. All. Baroni.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ismajli, Ilic, Simeone, Savva, Schuurs