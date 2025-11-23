Contro il Como, senza Ardian Ismajli, la difesa del Torino cambia ancora. Tameze si candida a giocare e occhio a Masina

Manca sempre meno alla ripresa dalla Serie A per il Torino. Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, i granata tornano in campo nel posticipo della giornata numero 12 di campionato. Alle ore 18:30 di lunedì 24 novembre si gioca Torino-Como. Marco Baroni contro Cesc Fabregas. Si prospetta una bella sfida. Una sfida all’interno della quale, senza Ardian Ismajli, il Toro dovrà cambiare di nuovo schieramento in difesa. Il difensore albanese infatti ha subito un affaticamento muscolare alla coscia destra. Non sarà tra i convocati nella partita contro i lariani. Un vero peccato, visto che era entrato in condizione e aveva fatto un gran derby. Al suo posto, sulla destra in difesa, si scalda Tameze ma occhio anche a Masina.

Ballottaggi in difesa

Maripan al centro della difesa non si tocca e sta bene. Sulla destra invece, al posto di Ismajli si candida a giocare fortemente titolare Tameze. Ma Baroni ha messo in mezzo anche Coco. In Nazionale non ha giocato per un piccolo problema fisico, ma adesso si è allenato con il gruppo a Torino ed è recuperato ma non è stato al top. Masina invece ha lasciato alle spalle qualche problema ed è al 100%. Quindi occhio anche a lui, che con il suo mancino potrebbe giocare sulla sinistra. Difesa che quindi cambierà ancora. Contro il Bologna avevano giocato Tameze, Maripan e Coco. Poi contro Pisa e Juventus i titolari sono stati Ismajli, Maripan e Coco. Ora si cambia di nuovo, ma sempre 3-5-2.

Le parole di Baroni

Molte indicazioni sono state date dallo stesso Marco Baroni in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore granata: “Mi ha sorpreso Tameze, è a un livello importante di condizione psicofisica. Devo fare delle valutazioni, Coco non aveva giocato in Nazionale per un problemino al tendine rotuleo ed è stato fermo due giorni ma è rientrato ieri. Sta bene anche Masina, finalmente si è tolto qualche problemino di dosso, è una valutazione che devo fare. Tameze e Masina comunque stanno bene, devo fare una valutazione per Saul”.