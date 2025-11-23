Il centrale albanese dopo aver riscontrato un problema fisico in allenamento non prenderà parte alla prossima gara con il Torino
Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Como, il tecnico Marco Baroni ha comunicato che uno dei centrali della squadra non parteciperà all’incontro di lunedì. Ismajli nell’ultima sessione di allenamento ha infatti rimediato un affaticamento muscolare alla coscia destra che gli impedirà di prendere parte alla sfida contro il Como.
Giochera’ Tameze.
