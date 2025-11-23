Toro.it

Il centrale albanese dopo aver riscontrato un problema fisico in allenamento non prenderà parte alla prossima gara con il Torino

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Torino-Como, il tecnico Marco Baroni ha comunicato che uno dei centrali della squadra non parteciperà all’incontro di lunedì. Ismajli nell’ultima sessione di allenamento ha infatti rimediato un affaticamento muscolare alla coscia destra che gli impedirà di prendere parte alla sfida contro il Como.

Ardian Ismajli of Torino FC
23-11-2025

5 Commenti
Kawasaki77
Kawasaki77
5 minuti fa

Media annuale 20 partite, anjorin media annuale 20 partite. Grande davide

Scimmionelli
Scimmionelli
40 minuti fa

Giochera’ Tameze.

Scimmionelli
Scimmionelli
41 minuti fa

E continuavano a chiamarlo “il tordo”

