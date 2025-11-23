Granata contro lariani, ecco dove vedere l’incontro in programma lunedì 24 novembre, valido per la 12a giornata

Finita la pausa nazionali è tempo di tornare a competere in campionato. I granata in occasione della 12a giornata ospiteranno all’Olimpico Grande Torino il Como di Fabregas. Sarà una partita complicata per gli uomini di Baroni, che nonostante partano da sfavoriti nel corso dei 90 minuti cercheranno di ribaltare il pronostico della vigilia. L’incontro potrà essere visto su DAZN, che trasmetterà in esclusiva la partita. Per accedere alla piattaforma in streaming sarà necessario essere in possesso di un abbonamento all’applicazione.