Sempre in panchina dopo il match contro il Genoa, la partita di lunedì può essere il riscatto in un momento in cui è tornato a prestazioni positive

Le ultime partite prima della pausa nazionali hanno evidenziato un calo di minutaggio per il Asllani, che non vede il campo dal primo minuto dal match del 26 ottobre contro il Genoa, in cui si era reso partecipe con un errore in scivolata al vantaggio rossoblù firmato Thorsby. Nelle successive partite è sempre partito dalla panchina, rimanendoci per tutta la partita contro il Pisa e subentrando contro il Bologna per una scarsa dozzina di minuti e nel derby, dove invece ha sfornato un’ottima prestazione nel secondo tempo. Con Ilic fermo ai box dopo l’infortunio in Nazionale, la partita di lunedì contro il Como può essere l’occasione per rivederlo dal primo minuto.

Asllani, grandi prestazioni in Nazionale

A favore del regista ex-inter c’è sicuramente l’importante rendimento con la maglia della Nazionale albanese: per lui due partite da titolare durante la sosta, la prima contro l’Andorra, vinta per 1-0 proprio con la rete del 32 granata, e la seconda contro l’Inghilterra, una sconfitta per 2-0 che ha però visto Asllani sempre in campo dal primo all’ultimo minuto. Segnali sicuramente incoraggianti.

Momento giusto per rispondere a Cairo

La partita con il Como calza quindi a pennello per Asllani: da un lato la crescita di un giocatore che fino all’anno scorso aveva pochissima possibilità di giocare, basti pensare che nell’ultima stagione in nerazzurro sono state solamente 5 le presenza da titolare e solamente 983 minuti giocati nell’ultima Serie A, dall’altro la chance di rispondere presente alle recenti dichiarazioni del presidente Urbano Cairo, che ha parlato di lui, chiedendo di invogliare la società a riscattarlo a fine stagione.