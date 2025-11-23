Ecco a quanto ammonta il valore delle squadre di Serie A: Inter saldamente al comando, il Torino guida la parte sinistra della classifica

La Serie A è uno dei campionati calcistici più competitivi a livello Europeo. Il calcio italiano da anni occupa uno dei posti più alti del ranking mondiale, e l’elevata qualità del campionato è anche frutto della presenza di molteplici giocatori di talento.

In Italia sono molte le squadre con diversi fuoriclasse, ma sommando il valore dei singoli giocatori emerge una stima più accurata sul divario presente tra le diverse formazioni che militano nel campionato italiano. L’Inter occupa saldamente il primo posto di questa speciale classifica con una rosa dal valore di 693,80 milioni di euro. A inseguire i nerazzurri c’è la Juventus, che con una squadra composta da 26 giocatori vale 602,70 milioni. A chiudere il podio, con quasi duecento milioni di differenza dal primo posto, c’è il Napoli di Conte, che con 28 giocatori a disposizione ha un valore di 503, 30 milioni di euro.

Il Torino guida la parte sinistra della classifica

Milan, Atalanta e Roma sono le ultime 3 squadre italiane con un valore superiore ai 400 milioni di euro. A inseguire queste prime sei squadre c’è la Fiorentina, che nonostante occupi l’ultimo posto in campionato ha un valore stimato di 285, 35 milioni di euro. A pochi milioni di distanza ci sono Como, Bologna e Lazio, tutte con un valore superiore di più di 100 milioni, rispetto al Torino. I granata sono undicesimi in questa classifica, con 30 giocatori in rosa e un valore di 152, 75 milioni di euro.

4 squadre sotto i 100 milioni

Dopo il Torino, ci sono Parma, Udinese, Sassuolo e Genoa che a pochi milioni di distanza occupano le posizioni finali della classifica. L’ultima rosa a superare seppur di poco i 100 milioni di valore è quella del Cagliari, stimata intorno ai 102,23 milioni. Chiudono infine questa speciale classifica Pisa, Verona, Cremonese e Lecce, la squadra pugliese che con 75, 38 milioni vanta il valore più basso del campionato.