Toro.it

Per la gara di lunedì alle 18.30 il Torino ha comunicato il superamento di quota 22 mila spettatori

Il numero potrebbe crescere ancora, considerato che i biglietti per Torino-Como saranno ancora in vendita sia domani che dopodomani. Nel frattempo il club granata ha comunicato che è stata superata quota 22 mila spettatori per la sfida contro i lariani in programma lunedì alle 18.30 al Grande Torino.

Fans of Torino FC in sector ‘Curva Maratona’ show their support during the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 22-11-2025

Iscriviti
Notificami
5 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Cup
Cup
3 ore fa

Spettatori reali 14.400: quelli alti sopra m. 1,80, quelli che pesano sopra i 70kg e quelli che hanno più di 50 anni vengono contati doppi…

Berggreen
Berggreen
4 ore fa

Scimmionelli,tu cazz fai,imbottisci i panini?

GK 72
GK 72
4 ore fa

Voglio proprio vedere se un lunedì lavorativo alle 18,30 ci sono 22 Mila persone…per favore.

Con la Croazia fa la differenza: ora Vlasic deve sbloccarsi anche col Toro