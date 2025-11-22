Per la gara di lunedì alle 18.30 il Torino ha comunicato il superamento di quota 22 mila spettatori
Il numero potrebbe crescere ancora, considerato che i biglietti per Torino-Como saranno ancora in vendita sia domani che dopodomani. Nel frattempo il club granata ha comunicato che è stata superata quota 22 mila spettatori per la sfida contro i lariani in programma lunedì alle 18.30 al Grande Torino.
