Nel Torino, senza Simeone infortunato, il peso dell’attacco ricade sullo scozzese Ché Adams: lo scozzese è in forma

Marco Baroni prepara al Filadelfia la sfida al Como di Cesc Fabregas. Gara che si giocherà lunedì sera alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Non sarà una partita facile, contro i lariani che sono un’ottima squadra e in forma. Ma anche il Torino è in in buon momento, come il suo attaccante Ché Adams che sarà titolare senza l’infortunato Simeone. Durante questa pausa dedicata alle Nazionali infatti il Toro ha perso il suo numero 18 e poi si sono fatti male anche Ilic (in Nazionale) e Ismajli nel corso dell’ultimo allenamento. Senza Simeone, il peso dell’attacco granata è tutto sulle spalle del numero 19, che lo scorso anno era il numero 18.

In attacco servono i suoi gol

Al Torino servono i suoi gol. Al suo fianco, contro il Como, il favorito a partire titolare è Ngonge, con Zapata e Aboukhlal pronti a subentrare. Adams aveva fatto una buona pausa con la Scozia mesi fa. Poi il Torino è passato al 3-5-2 e ha trovato continuità e prestazioni anche nel suo club. Nella prima parte di stagione infatti non aveva trovato molto spazio. Due gol finora, uno contro la Lazio in trasferta con il destro e poi uno contro il Pisa in casa con il sinistro. Ora l’obiettivo è non fermarsi, vista anche la qualificazione ai Mondiali della sua Scozia.

Baroni lo elogia

Baroni punta su di lui e non si nasconde. L’allenatore del Torino ha presentato la sfida contro il Como e ha detto: “Un po’ per come è andata la partita un po’ per la qualificazione sicuramente sta bene, sa che deve passare dalle prestazioni col club. Lui è in grande crescita, per noi sarà un riferimento importante come lo è stato fino ad ora. Per me sono tutti titolari, chiaramente lui ha la possibilità di esprimersi al meglio”. Già lo scorso anno, per un lungo periodo, aveva preso l’eredità di Zapata sulle spalle. Adesso per meno tempo, prende quella di Simeone.