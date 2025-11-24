Mondiale Under 17 2025 in Qatar: oggi alle ore 14:30 la prima semifinale. In campo l’Italia di Luongo contro l’Austria

In questi giorni si sta giocando il Mondiale Under 17 in Qatar. L’Italia Under 17 sta facendo molto bene e ha raggiunto la semifinale della competizione. Tra gli Azzurri c’è un protagonista che veste la maglia granata e si tratta di Andrea Luongo, autore fin qui di un ottimo torneo. Dopo aver battuto per 1-0 ai quarti di finale il Burkina Faso, adesso c’è la semifinale contro l’Austria. Calcio d’inizio in programma oggi alle ore 14:30. Alle 17 c’è poi l’altra semifinale, Portogallo-Brasile. Il 27 novembre ci saranno poi le due finali: alle 13:30 quella per il 3°/4° posto, alle 17:00 la finalissima 1°/2°.