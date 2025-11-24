Alberto Paleari sarà titolare in Torino-Como di stasera: per il portiere del Torino l’occasione di trovare continuità

Manca poco alla 12^ giornata di Serie A dove per il Torino arriva all’Olimpico Grande Torino il Como di Cesc Fabregas. Sfida complicata per i granata di Marco Baroni che sono chiamati a portare a casa punti. L’allenatore del Toro dovrà fare a meno di Ismajli, Ilic e Simeone ma ritrova oltre a Nkounkou e Biraghi anche il portiere Israel. Israel che partirà però dalla panchina, visto che in porta sarà confermato Alberto Paleari. Per il numero 1 granata, in un momento di forma da sogno, è l’occasione di trovare continuità. Baroni ha sempre detto che non ci sono gerarchie, va in campo chi dimostra più valore. In questo caso Paleari, per la prima volta da inizio stagione, sarà preferito a Israel in quanto l’uruguaiano non sarà indisponibile ma sarà in panchina.

Le ultime partite

Il tutto è iniziato dopo Torino-Napoli 1-0. Clean sheet e ottima partita per Israel, ma poi il portiere ha risentito di un fastidio al costato. E allora contro il Genoa ha giocato titolare Paleari, che già aveva fatto bene in Coppa Italia contro il Pisa salvando la qualificazione all’ultimo secondo. Proprio lì il portiere si è esaltato facendo due parate strepitose nel finale e garantendo i 3 punti. Poi Bologna-Torino 0-0 e Torino-Pisa 2-2 prima di Juventus-Torino 0-0. Nel derby della Mole ha vinto il premio di migliore in campo della Lega Serie A. Un momento magico. Baroni non può che confermarlo titolare. In questo momento non si può togliere dal campo. Oltre a essersi fatto trovare pronto, ha permesso al Torino di non forzare sul recupero di Israel.

Baroni sceglie lui

Scelta prevedibile, ma che è stata confermata da Baroni proprio prima di Torino-Como, nella conferenza stampa di presentazione. Queste le sue parole: “Ho parlato a tutti e tre i portieri, loro devono lavorare per cercare di mettermi in difficoltà. Paleari ha fatto prestazioni in cui si è meritato la conferma. Devono lavorare duro, chiaramente Franco sta facendo un percorso di crescita e lavoro duro, siamo stati contenti di averlo avuto con noi durante la sosta, ha bisogno di allenamenti, ma in questo momento Paleari sarà della partita”.