Quest’oggi in campo i due balcanici. Vojvoda in amichevole l’Armenia, Kabic per la qualificazione agli europei di categoria col Lussemburgo

Seconda giornata di gare internazionali che vedranno protagonisti due dei dieci giocatori granata chiamati a rappresentare il proprio paese di appartenenza. Dopo le gare che hanno coinvolto nel giovedì sera Buongiorno e Bellanova con l’Italia, Milinkovic-Savic con la Serbia, Ginetiis con la Lituania e Sazonov con la Georgia, quest’oggi tocca a Mergim Vojvoda col suo Kosovo e a Uros Kabic con la Serbia Under 21.

Il programma

Mergim Vojvoda e compagni volano a Jerevan per affrontare in amichevole in padroni di casa dell’Armenia. Entrambe le selezioni non prenderanno parte ai prossimi europei che si disputeranno tra giugno e luglio in Germania. Il Kosovo ha infatti chiuso al quinto posto il girone di qualificazione, che ha premiato la Romania e la Svizzera del compagno in granata Ricardo Rodriguez. Opportunità, insieme all’altro match amichevole del 26 marzo con l’Ungheria, per testarsi in vista dei prossimi impegni ufficiali. Fischio di inizio alle 17 italiane. Chi invece spera di prendere parte a una rassegna continentale è Uros Kabic, anche se si tratta dei prossimi Europei Under 21 che andranno in scena in Slovacchia a giugno 2025. La Serbia attualmente occupa la terza piazza del gruppo F, dietro Ucraina, capolista con 15 punti, e Inghilterra a 12. La formazione balcanica è a quota 9 e quest’oggi farà visita al Lussemburgo, già sconfitto 2-0 all’andata, in un match in cui Kabic è rimasto in campo per 74 giri di lancette. Dopo l’appuntamento odierno, altre quattro appuntamenti (il prossimo martedì c’è l’Irlanda del Nord) a disposizione per il granata e i compagni per agguantare il pass qualificazione. La gara tra Lussemburgo e Serbia Under 21 partirà alle ore 19.30.