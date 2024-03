Come hanno giocato i giocatori granata impegnati con le rispettive nazionali: il resoconto della giornata di giovedì 21 marzo

È ripartita l’avventura dei calciatori granata con le rispettive nazionali. Nella giornata di ieri, giovedì 21 marzo, alcuni componenti della rosa di Juric sono scesi in campo con le proprie selezioni, in occasione di amichevoli e delle gare di Nations League. Tra questi Buongiorno e Gineitis, rispettivamente in Italia-Venezuela e in Gibilterra-Lituania. Non hanno invece giocato Sazonov e Milinkovic-Savic.

Inizio in salita per Buongiorno, bene Gineitis

Alla sua terza gara da titolare in Nazionale Alessandro Buongiorno non è partito nel migliore dei modi. È stato proprio del difensore del Toro, infatti, il fallo che ha provocato il calcio di rigore per il Venezuela al 3′ minuto di gioco. Buongiorno è stato un po’ ingenuo e con la mano ha trattenuto Rondon che poi è caduto a terra. Rondon che nel corso di tutta la gara lo ha messo in difficoltà con i suoi movimenti alle spalle della difesa, ma il difensore granata ha mostrato comunque un atteggiamento positivo e non ha mai smesso di lottare fino al triplice fischio. Insomma, Buongiorno non ha sfigurato, ma avrebbe potuto fare meglio. Bene invece Gvidas Gineitis, che ha portato a casa una vittoria contro la Gibilterra in Nations League. Anche per il centrocampista 90′ minuti sul terreno di gioco, con un cartellino giallo rimediato nel primo tempo che non ha influito sulla sua prestazione.

Sazonov e Milinkovic-Savic inutilizzati

Tra i calciatori del Toro impegnati con le proprie nazionali c’erano anche Saba Sazonov e Vanja Milinkovic-Savic. Entrambi però non sono scesi in campo in Georgia-Lussemburgo (1-0), gara valida per le qualificazioni agli Europei, e Russia-Serbia, amichevole che i padroni di casa hanno vinto per 4-0. Ora il difensore punterà a scendere in campo in Georgia-Grecia, prossima gara in programma martedì 26 marzo. Da capire invece se il ct Stojkovic deciderà di dare spazio al portiere granata o se confermerà Djordje Petrovic.