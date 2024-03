Diversi giocatori del Torino sono stati convocati con le rispettive nazionali durante questa sosta di marzo del campionato: i loro impegni

Sono arrivate parecchie soddisfazioni per il Toro in questa prima metà di marzo. Tra queste, oltre ai 3 risultati utili consecutivi che hanno riportato i granata a sperare in un posto per l’Europa, anche le convocazioni in nazionale di alcuni giocatori. Sono 10 gli elementi della rosa che lasceranno il Filadelfia per questa settimana e su cui Juric non potrà contare, tra cui Bellanova e Buongiorno.

I convocati granata

Tra i giocatori non disponibili per Juric, spiccano ovviamente Buongiorno e Bellanova. Il vice capitano e l’esterno sono infatti stati chiamati da Spalletti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador che si giocheranno negli Stati Uniti. È già partito per la Serbia invece Milinkovic-Savic, per la prima volta senza compagni di squadra: l’infortunio di Ilic e la partenza di Radonjic hanno fatto sì che il portiere fosse l’unico serbo del Toro convocato.

Convocazione anche per Gineitis, a cui verranno affidate le chiavi del centrocampo della Lituania per la doppia sfida contro Gibilterra, e Sazonov, che torna in nazionale georgiana. Partiranno anche Rodriguez, impegnato con la Svizzera, Vlasic, che è stato chiamato dalla Croazia e Vojvoda con il suo Kosovo. Per quanto riguarda le nazionali minori, invece, ci sono Kabic con la Serbia Under 21 e Savva, chiamato dal Cipro U21.

Torino, tutti gli impegni dei nazionali

21 marzo

Venezuela-Italia ( Buongiorno, Bellanova )

) Gibilterra-Lituania ( Gineitis )

) Russia-Serbia ( Milinkovic-Savic )

) Georgia-Lussemburgo (Sazonov)

22 marzo

Croazia-Tunisia ( Vlasic )

) Armenia-Kosovo ( Vojvoda )

) Lussemburgo U21-Serbia U21 (Kabic)

23 marzo

Danimarca-Svizzera (Rodriguez)

24 marzo

Italia-Ecuador (Buongiorno, Bellanova)

25 marzo

Cipro-Serbia (Milinkovic-Savic)

26 marzo

Lituania-Gibilterra ( Gineitis )

) Irlanda-Svizzera ( Rodriguez )

) Croazia-Avversario da definire ( Vlasic )

) Georgia-Eventuale finalista playoff qualificazione Europeo ( Sazonov )

) Ungheria-Kosovo ( Vojvoda )

) Serbia U21-Irlanda del Nord U21 ( Kabic )

) Austria U21-Cipro U21 (Savva)