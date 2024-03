Il centrale e l’esterno granata nell’elenco dei convocati di Spalletti. L’ultima doppietta (o più) granata risale all’era Mancini

Un grande premio a coronare due stagioni fin qui quasi immacolate per Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova. Il c.t. della nazionale italiana Luciano Spalletti ha scelto entrambi i granata per affrontare le amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela e Ecuador. Non si può dire fossero inaspettate. Sia il centrale che l’esterno rappresentano due ottime notizie non solo per il Torino, ma per l’intero campionato di Serie A. Non a caso, sono sulla bocca di tutti per quanto riguarda il discorso mercato, che coinvolge anche la Premier League nel caso di Bellanova. Non solo, lo stesso Spalletti aveva speso parole al miele per i due granata definendo Buongiorno come un giocatore fortissimo e Bellanova una forza della natura.

Nel giugno 2022 convocati Ricci, Pobega e Belotti

L’ambiente Torino può dunque andare fiero di questo grande riconoscimento per due giocatori così rappresentativi nell’arco della stagione corrente. Era da tempo che nella lista dei convocati della nazionale italiana non comparivano almeno due giocatori in maglia granata. Bisogna tornare indietro a giugno 2022, per i quattro match di Nations League che si sarebbero disputati nello stesso mese contro Germania e Ungheria in casa e Inghilterra e di nuovo Germania fuori. Nell’elenco dei convocati ben tre giocatori in quel momento in forza al Torino. Due granata in campo il 4 giugno contro la Germania, entrambi subentrati a fine ripresa. Cinque minuti per Ricci al posto di Frattesi, dieci per Pobega al posto di Tonali. Tre giorni dopo, la gara casalinga con l’Ungheria, in cui per un quarto d’ora è sceso in campo Andrea Belotti, ancora per qualche giorno capitano del Torino.

Buongiorno, titolare nella gara decisiva con l’Ucraina

Per quanto riguarda il centrale e punto di riferimento del terzetto difensivo di Ivan Juric, non si tratta di un nome nuovo nei pressi di Coverciano. L’ex ct azzurro Roberto Mancini aveva inserito Buongiorno nell’elenco dei convocati già nel giugno del 2023, per le final four di Nations League. Contro la Spagna, in semifinale, è rimasto ad osservare i compagni dalla panchina, mentre nella finale terzo-quarto posto è stato scelto da Mancini nel quartetto difensivo, al fianco di Francesco Acerbi. Con l’avvento di Spalletti in azzurro, Buongiorno è rimasto fuori in due occasioni dal giro dei convocati. A settembre, per le sfide con Macedonia del Nord e Ucraina, per scelta tecnica, mentre a ottobre per le gare con Malta e Inghilterra per l’infortunio agli adduttori. Buongiorno però è rientrato nel momento del bisogno, nelle gare ultra decisive per la qualificazioni a Euro 2024 contro Macedobnia del Nord in casa e Ucraina in trasferta. Panchina nel primo match, 90’ nello 0-0 che ha garantito agli azzurri il pass qualificazione.

Bellanova, dall’Under 15 alla nazionale maggiore

Differente invece il percorso di Raoul Bellanova che ha fatto tutta la trafila della nazionali giovanili, a partire dall’Under 15 fino all’Under 21. La prima volta a 14 anni e 9 mesi con l’Under 15, in un Italia-Belgio conclusosi 2-1 per gli azzurri giocato a Catanzaro. Da quel momento 100 convocazioni fino a quella prestigiosa di Luciano Spalletti, a premiare una stagione da cannibale della fascia destra da 27 presenze, una rete siglata al Lecce e ben 5 assist. Una grande soddisfazione per Bellanova, che quest’estate ha chiuso il suo percorso nelle nazionali giovanili prendendo parte all’Europeo Under 21 che ha visto l’Italia soccombere con Francia e Norvegia e uscire ai gironi.