Un altro giocatore del Torino si aggiunge ai 6 convocati dalle proprie nazionali: si tratta di Gineitis, impegnato con la Lituania

Sta vivendo un periodo d’oro Gvidas Gineitis. Il centrocampista classe 2004, dopo aver giocato pochi minuti nella prima parte di stagione, è salito in auge in questo momento prendendosi la titolarità – seppur momentanea – in mezzo al campo. L’ex Spal è stato schierato per due volte consecutive dal primo minuto, mettendo insieme delle belle prestazioni. Inoltre, è riuscito a confermare le ultime convocazioni del 2023 con la selezione lituana, venendo chiamato anche per questi primi impegni dell’anno. La nazionale allenata da Jankauskas sfiderà in un doppio confronto Gibilterra per il play out della Lega C di Nations League, e il centrocampista granata potrà dare il suo contributo.