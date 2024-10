Durante la sosta di settembre diversi giocatori granata saranno coinvolti nelle gare delle rispettive nazionali: ecco chi gioca oggi

Per la giornata di sabato 12 ottobre saranno ben 5 i giocatori del Torino a scendere in campo con le loro nazionali. Si tratta di un turno particolare, che vedrà ben due faccia a faccia tra giocatori granata impegnati in Nations League. Il primo sarà alle ore 15 tra Gineitis e la sua Lituania contro il Kosovo di Vojvoda. Mentre tre ore più tardi, alle 18, andrà in scena il ‘derby’ tra Borna Sosa e Ché Adams, dunque il match tra Croazia e Scozia. A chiudere il programma, alle 20.45, Polonia-Portogallo, che vedrà coinvolto Sebastian Walukiewicz.