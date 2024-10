Dal ritiro della Scozia, Ché Adams parla del momento del Torino e del suo impatto nel calcio italiano

Una nuova esperienza, quella in Serie A con la maglia del Torino. Ché Adams, dal ritiro della Scozia, ha parlato del suo momento e dell’ottimo impatto avuto sul campionato italiano. “Finora sta andando tutto bene e spero che riusciremo a continuare così. Mi sto godendo ogni singolo istante”, ha spiegato nella video intervista realizzata dalla Scottish Football Association. “Ovviamente sono felice di aver iniziato bene, è stato bello segnare il primo gol in casa, è stata una sensazione incredibile”.

Adams: “Ho colto l’opportunità al volo”

Adams ha poi parlato della trattativa che in estate lo ha portato in Italia: “Sapevo che c’era un certo interesse all’inizio dell’estate, ho lasciato che la cosa si sviluppasse e mi sono preso del tempo per decidere. La proposta è arrivata in un momento che ho pensato fosse quello giusto, sono grato di aver colto l’opportunità. Penso che nella mia testa ci fosse sempre stata l’idea di andare all’estero. Volevo provare qualcosa di diverso, la carriera nel calcio è breve e bisogna sfruttarla al meglio. Quando si è presentata l’opportunità l’ho colta.Penso che sia facile rimanere nella propria zona di comfort, dove si sa fare meglio, ma aprirsi ad altro e fare esperienza è importante”.