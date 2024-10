Il croato ha rilasciato un’intervista in patria in cui ha raccontato del suo periodo tra nazionale e la nuova esperienza in Serie A

Borna Sosa è uno dei 9 giocatori del Torino impegnati con le rispettive nazionali. Domani l’esterno croato se la vedrà, in uno speciale derby a tinte granata, contro la Scozia di Ché Adams per il terzo turno di gare di Nations League. Il 15 ottobre, in calendario un altro appuntamento contro un compagno di squadra: vale a dire Sebastian Walukiewicz e la Polonia, prima di fare rientro al Filadelfia per preparare il prossimo match di campionato con il Cagliari.

Borna Sosa, arrivato di rincorsa dopo aver saltato la preparazione estiva con l’Ajax, ora sta man mano entrando in forma e in un’intervista rilasciata al portale croato ‘Sportske Novosti’ ha affermato di sentirsi bene: “È un periodo molto attivo… Un po’ nazionale, un po’ club. Stiamo girando parecchio questo settembre e ottobre. Posso dire che sono mesi piuttosto intensi”.

Borna Sosa: “Potrei restare a Torino”

Sosa ha raccontato il motivo che lo ha spinto ad accettare il Torino: “Volevo andare in prestito. L’anno all’Ajax non è stato fantastico – e, dando uno sguardo al futuro, ha aggiunto – spero che questo sia un buon periodo. Se tutto andrà bene, il Torino ha l’opzione di acquistarmi. Tutte le opzioni sono aperte. Potrei restare a Torino, tornare all’Ajax o andare in un’altra squadra“. Ma in generale, Sosa, racconta di trovarsi bene nella sua nuova piazza: “Dopo un anno all’Ajax, dove è successo di tutto, finalmente ho stabilità. So su cosa posso contare. Ho giocato quasi tutte le partite. Non ho giocato l’ultima contro l’Inter, dove era previsto che entrassi nel secondo tempo. Tuttavia, abbiamo ricevuto un cartellino rosso, quindi tutto è cambiato e non sono entrato”.

“Difficile giocare contro di noi”

Borna Sosa considera il Toro di Vanoli “una buona squadra. Siamo settimi in classifica, nelle ultime due partite abbiamo perso entrambe con 2-3 contro Lazio e Inter, ma non è nulla di strano. Contro il Lazio avremmo dovuto strappare un pareggio. Tuttavia, ogni partita siamo competitivi, è la cosa più importante. Fino a quelle partite eravamo imbattuti in campionato”. Sosa poi assicura: “Sarà difficile giocare contro di noi.”