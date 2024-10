Il patron del Torino si è espresso sullo stato di salute del calcio italiano dal Festival dello sport di Trento

Il presidente del Torino Urbano Cairo è intervenuto quest’oggi agli “Stati generali del calcio italiano”, nella cornice del Festival dello sport di Trento per discutere insieme a numerosi dirigenti di squadre italiane dello stato di salute del calcio su questioni come stadi di proprietà o i diritti televisivi: “Il calcio italiano oggi ha un debito di 5.7 miliardi di euro, 900 milioni solo nell’ultimo anno. La situazione è molto delicata: il calcio ha dato contributi importanti alla collettività (qualcosa come un miliardo all’anno) senza ricevere nulla”.

“Dopo la pandemia – aggiunge il patron granata – la situazione è peggiorata notevolmente per la chiusura degli stadi, la riduzione degli investimenti degli sponsor, il market trading dei calciatori è calato. La situazione generale va riformata: i costi sono cresciuti in maniera incredibile. Ora si può discutere di nuovi stadi e investimenti, ma la prima regola forte è quella di contenere i costi”, ha poi concluso Cairo.