I titoli dei principali quotidiani sul Torino: ecco come i giornali raccontano l’avvicinamento alla partita contro il Milan

Tuttosport

Bremer: “Diavolo, ti fermo!”

“Gioco d’anticipo sugli attaccanti: vale pure per Ibra”

Per tiri nello specchio subiti il Toro vince anche un derby

I granata sul podio della A: nessuno ha incassato meno conclusioni in porta

Tifoserie vicine? Le contromisure

Già venduti oltre 20 mila biglietti, sostenitori milanisti sparsi in più zone dello stadio. Aumentati gli steward: +30%. Coordinamento tra i due club e le forze dell’ordine

Come evitare code e ritardi

Cancelli aperti 2 ore prima della partita. Controlli anti Covid: meglio presentarsi per tempo

Pellegri oggi e domani

Con Sanabria infortunato e Zaza in dubbio contro il Milan l’unica alternativa di ruolo a Belotti è l’ex rossonero

La Gazzetta dello Sport

Toro-Milan a tutta velocità

Juric con Singo nello stadio pieno. Pioli affida a Theo lo scatto scudetto