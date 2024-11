La Red Bull si muove nel mondo del calcio. Il colosso ha da poco acquisito il 100% delle azioni dei giapponesi dell’Omiya Ardija

Non è un periodo facile questo per il Torino. Sabato c’è il derby e la squadra nelle ultime 7 partite ha collezionato 6 sconfitte. Inoltre, la tifoseria è costantemente contro la società e Urbano Cairo. Qualche settimana fa è arrivata la voce di una possibile trattativa tra il Torino e la Red Bull. Cairo ha subito smentito, non solo una volta. Ma questa notizia ha fatto sognare i tifosi. Nel frattempo, il colosso austriaco ha comprato una nuova squadra, in Giappone. Si tratta dell’Omiya Ardija. Squadra che ha conquistato da poco la promozione in seconda divisione. Il 100% delle azioni è stato acquistato ad agosto, a partire da gennaio 2025 cambierà tutto. Ci sarà un’operazione di rebranding completa.

Il comunicato del club

Il cambio generale arriva tramite un comunicato del club: “Red Bull GmbH e RB Omiya Co., Ltd., società che gestisce il club Omiya Ardija, annunciano la modifica delle proprietà del club, incluso il nome della squadra. L’inizio dell’utilizzo delle nuove proprietà del club è previsto per gennaio 2025. Il nuovo nome del team sarà RB Omiya Ardija, aggiungendo RB, abbreviazione di Rasen Ballsport (sport con la palla su prato in tedesco), al nome storico Omiya Ardija, che rappresenta 26 anni di storia dalla fondazione del club. Inoltre, i colori del club si arricchiranno: al tradizionale arancione si aggiungerà il navy, usato finora come secondo colore, rappresentando così continuità e sviluppo. Il nuovo stemma del club adotterà un design coerente con la rete globale delle squadre di calcio di Red Bull, riconoscibile in tutto il mondo, e includerà l’elemento arancione, simbolo distintivo della città di Omiya. Questo cambiamento rappresenta un elemento chiave per promuovere l’orientamento globale e l’immagine di brand del club in evoluzione”.

Qualcosa sta cambiando

A prescindere che le voci sul Toro siano vere o meno, qualcosa in casa Red Bull sta cambiando. In estate infatti, Jurgen Kloop ha lasciato la panchina del Liverpool ed è stato preso dalla Red Bull. Sarà il capo di tutte le squadre, una specie di supervisore. In Europa la Red Bull ha già due colossi come il Lipsia e il Salisburgo. Adesso potrebbe aver messo gli occhi sull’Italia e sul Torino. In America è arrivata la notizia, che è piaciuta molto.