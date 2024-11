Il Torino di Urbano Cairo e la presunta trattativa con Red Bull: anche in America ne hanno parlato su CBS Sports

Sono settimane particolari in quel di Torino. Sabato c’è il derby contro la Juventus in trasferta e la squadra di Paolo Vanoli ci arriva ferita, con 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. Ma non solo. Infatti la notizia è uscita da un paio di settimane. Sembrerebbero esserci stati dei contatti tra la Red Bull e il Torino. Cairo ha poi smentito il tutto in più occasioni, ma se ne parla in continuo. Mai come in questo periodo storico la tifoseria è contro la società e lo dimostra ad ogni partita. Nella giornata di ieri, ne hanno parlato anche in America. Nel programma Golazo! di CBS Sports. L’ipotesi piace molto agli americani.

Un’idea che piace in America

In studio, nel corso della trasmissione, erano presenti 4 ospiti. Questi alcuni dei commenti: “Si formerebbe un bel binomio. Quella granata è una storia unica”, “Club unico per prestigio, meriterebbe ben altro”. I tifosi granata sognano. Non si sa cosa ci sia di vero in tutto questo, ma di certo la tifoseria è schierata. Red Bull ha portato un modello vincente nel calcio, per quanto discusso. Lipsia e Salisburgo competono ad alto livello in Europa. Si tratterebbe, nel caso, di un rebranding totale.

Cairo e le sue dichiarazioni

Ma intorno a tutte queste voci, Cairo non si schioda. Ha subito smentito tutto. Anche dopo l’ultima partita contro la Fiorentina. Queste sono state le sue parole a un nostro giornalista: “Red Bull? Non ho avuto contatti con nessuno. Punto. L’ho detto lunedì e lo ripeto adesso. Non posso smentire tutti i giorni. Basta. Mi metto a parlare con te di questa cosa, secondo te? Ascolterei…che domanda mi fai? Una domanda stupida, posso dirlo? Stupida. Parlo con te? Mi metto a parlare con te? Io ho detto che il Torino non voglio venderlo”. Parole che si commentano da sole.