Le parole di Urbano Cairo dopo Torino-Fiorentina 0-1: “Primo tempo equilibrato, secondo tempo dominato. Meritavamo”

Al termine della 6^ sconfitta nelle ultime 7 partite, ha parlato Urbano Cairo: “Una sconfitta immeritata, secondo me. Perché la Fiorentina è una buona squadra, che ha fatto un filotto di vittorie. Oggi l’occasione l’abbiamo regalata noi, per il resto non ha fatto un tiro in porta. Hanno sempre creato molto. Primo tempo equilibrato, secondo tempo abbiamo dominato. Poi il palo e il gol annullato. A Roma ero insoddisfatto, brutta partita. Ma anche lì la Roma aveva fatto un tiro in porta. Il gol di Dybala punto e basta. Quella contro la Lazio non mi piacque, contro l’Inter eravamo in 11 contro 10. A Cagliari meritavamo noi, poi ci siamo fatti gol da soli. Con Roma e Fiorentina partite da 0-0. Quando perdi non fa piacere, ti devi focalizzare. Ma esaminiamo le cose in maniera lucida, sennò buttiamo tutto via. Pedersen una buona notizia di oggi, anche Coco non ha fatto male. Anche Walukiewicz. Pedersen ho visto cose importanti, una buona partita con una gamba incredibile. Speriamo che Adams non si sia fatto male. Tra 48 ore faremo gli esami. Sentiva un po’ di formicolio e si è fermato”. Quando poi al presidente viene chiesto conto, da un nostro giornalista, della smentita su Red Bull in settimana e dell’eventuale disponibilità nell’ascoltare altre richieste, Cairo cambia tono e si rende protagonista di un’uscita poco gentile, bollando come “stupida” una domanda legittima.”Red Bull? Non ho avuto contatti con nessuno. Punto. L’ho detto lunedì e lo ripeto adesso. Non posso smetire tutti i giorni. Basta. Mi metto a parlare con te di questa cosa? Che domanda mi fai? Una domanda stupida. Ascolterei qualcosa? Lo dico a te? Io ho detto che il Torino non voglio venderlo. Non mi metto nemmeno a parlare dello stadio. Vedremo, quello che si può fare faremo. Lo stadio? Quando avremo notizie le daremo. Il derby è una partita importante, che si carica da sola. Si prepara da sola. Poi il mister la preparerà al meglio. Evidente che siamo tutti concentrati”.