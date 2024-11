Potrebbero essere i due estremi difensori di Torino e Fiorentina a decidere il match: De Gea è tra i migliori, Vanja spesso decisivo

Da una parte David De Gea, dall’altra Vanja Milinkovic-Savic: quella tra Torino e Fiorentina sarà anche una sfida tra portieri. Quello viola, pescato dagli svincolati, di partita in partita è diventato per la squadra di Palladino fondamentale. Da quando ha iniziato a difendere la porta della Viola in campionato (a inizio stagione, anche per la Conference League, Terracciano aveva difeso i pali in Serie A) il portiere spagnolo ha subito 6 gol in 7 partite di campionato, riuscendo in più occasioni a salvare il risultato e consentire alla sua squadra di vincere partite complicate. L’esempio più clamoroso è certamente la partita contro il Milan, vinta dalla Fiorentina. Partita in cui l’estremo difensore ha parato non uno ma ben due calci di rigore, il primo calciato da Theo Hernandez e e il secondo da Abraham. Senza dimenticare la più recente paratissima allo scadere in occasione della sfida di giovedì scorso contro il Genoa.

Milinkovic-Savic: errori ma anche parate decisive

Dall’altra parte ci sarà Milinkovic-Savic. Il portiere granata ha giocato fino ad ora 9 partite subendo 12 gol. Vero è che non sono pochissimi 12 gol in 9 partite ma vanno anche contestualizzati, considerato che la difesa del Toro in questa stagione non è all’altezza della scorsa annata. Certo qualche errore, a volte anche grossolano, lo ha commesso anche MIlinkovic-Savic, come contro l’Inter quando ha sbagliato l’uscita sul tiro di Thuram o contro il Cagliari quando non è stato proprio perfetto. Contro il Milan è stato autore di diverse parate importanti, poi contro l’Atalanta ha parato un calcio di rigore e infine è anche riuscito a regalare i tre punti nella gara contro il Como, quando con grandi riflessi è riuscito a evitare il gol del Como.