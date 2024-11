Si inasprisce la contestazione verso il patron granata, dopo le voci sulla possibile cessione a Red Bull e il k.o. di Roma

La contestazione verso la società da parte dei tifosi del Torino, cominciata lo scorso agosto all’indomani della cessione all’Atalanta di Raoul Bellanova, prosegue assumendo toni macabri. Dopo la sconfitta dei granata di giovedì scorso contro la Roma, accompagnata dalle voci su un possibile passaggio di mano societario, una croce di cartone e una bara nera con un manifesto funebre riguardante il presidente Urbano Cairo sono comparsi davanti allo Stadio Filadelfia.

La bara, come pubblicato in alcune immagini sulla pagina Facebook ‘Comunicazioni Resistenti Granata 1906’, presenta una targa con la scritta: “Qui giace Urbano Cairo, 21/05/57-31/12/2024. Uomo di bassa statura fisica e morale, conosciuto come il presidente maiale. Il suo ego gli fu fatale. Se vi dovesse mancare vi accoglierà nel girone infernale. R.I.P. – Riposa in pena”. Sull’episodio, assolutamente da condannare, indaga la Digos di Torino.