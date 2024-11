L’attaccante contro la Fiorentina ha lasciato il campo dopo appena 17 minuti: Vanoli rischia di non averlo contro la Juventus

Il giorno cerchiato con il pennarello rosso sul calendario è sabato 9 novembre, il giorno del derby. Una partita che al Torino e ai suoi tifosi, soprattutto negli ultimi vent’anni, ha regalato pochissime soddisfazioni. A rendere ancora più complicata la gara di domenica contro la Juventus sono le condizioni in cui arriva la squadra, Paolo Vanoli dovrà infatti fare i conti con una difesa distratta e con un attacco spuntato: oltre che a Duvan Zapata, il tecnico rischia di perdere anche Ché Adams.

Infortunio Adams: si attendono gli esami

L’attaccante scozzese si è fermato dopo circa un quarto d’ora dall’inizio della partita contro la Fiorentina. “Sentiva un formicolio e si è fermato”, ha spiegato Urbano Cairo al termine della partita. Domani Adams si sottoporrà a degli esami con la speranza che quel fastidio muscolare che ha accusato non si riveli essere un problema grave, che non sia stato il sintomo di una lesione che lo costringerebbe ad alcune settimane di stop.

Vanoli al derby senza gli attaccanti titolari?

Soprattuto ora che Zapata è obbligatoriamente ai box e l’apertura del mercato invernale è ancora lontana, Adams è ancora di più una pedina fondamentale per il Torino. Se non dovesse farcela a giocare sabato sera, Vanoli si ritroverebbe a dover affrontare la Juventus senza i suoi due attaccanti titolari (stando a quelli che erano i piani iniziali), con i soli Antonio Sanabria, Yann Karamoh e Alieu Njie come terminali offensivi. A questi poi si aggiungerebbe un altro giovanissimo, l’attaccante della Primavera Tommaso Gabellini, che nelle scorse settimane ha già avuto modo di respirare l’aria della Serie A andando in panchina sia contro il Cagliari che contro il Como. Non resta che attendere l’esito degli esami e incrociare le dita.