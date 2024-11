Dopo l’espulsione contro l’Inter un altro errore decisivo, quello che ha portato al gol di Kean: il cileno è in difficoltà

Ennesimo stop per il Torino, che in casa è stato battuto 0-1 dalla Fiorentina. I granata hanno giocato questa volta una buona partita, a viso aperto contro una squadra che sta sorprendendo per la qualità fatta vedere in questa prima parte di stagione, ma come contro la Roma “si sono fatti gol da soli“. All’Olimpico Linetty e Masina ci avevano messo del loro per far segnare Dybala, mentre ieri i protagonisti dell’ormai consueto concorso di colpa sono stati Maripan e Milinkovic-Savic, con il cileno maggiormente responsabile tra i due. Schierato nuovamente da titolare da Vanoli, l’ex Monaco è stato protagonista in negativo al minuto 40, rendendo facile la vita a Kean, che ha segnato il gol decisivo della partita.

Maripan fa fatica

Prima l’espulsione dopo pochi minuti contro l’Inter, ora l’erroraccio in copertura che ha regalato la vittoria alla Fiorentina: Guillermo Maripan sta davvero facendo fatica in questi primi mesi italiani. Il difensore, arrivato con grandi aspettative a giudicare dai traguardi ottenuti con il Monaco, ha fin qui giocato poco e reso male. In soli 450 minuti il cileno ha già compiuto due ingenuità pesanti per le sorti del Torino, costati almeno due punti. Poi ci sono anche state le buone prestazioni – fin ora solo quelle contro Verona e Como – ma a risaltare maggiormente al momento sono gli aspetti negativi. Anche nel suo caso, il compito di Vanoli è quello di riportarlo al più presto nella giusta direzione; il Torino sta regalando troppi gol agli avversari, e le colpe non possono essere attribuite solamente ai cali di concentrazione. La squadra ha un problema chiaro con la difesa, e bisogna cercare di risolverlo al più presto.