Le prestazioni dei due quinti sono state agli opposti, ma in ogni caso nessuno dei due ha fatto la differenza

Ennesimo passo falso per il Torino, il 6° nelle ultime 7 partite. Dopo quella contro la Roma è arrivata la seconda sconfitta di misura per i granata, che solo apparentemente hanno sistemato la difesa. I soli due gol subiti nelle ultime due partite mascherano infatti un po’ i veri problemi del reparto, che si è di fatto segnato da solo all’Olimpico e contro la viola. In vista del derby e del prosieguo della stagione sono ancora tante le cose da sistemare per Paolo Vanoli, a partire proprio dalla retroguardia. Oltre a questa bisogna anche certamente appesantire maggiormente l’attacco, oltre che rivitalizzare gli esterni. Sembrano ormai molto lontani i tempi in cui Bellanova faceva sfracelli sulla fascia destra; adesso chiunque giochi non riesce a lasciare il segno, e questo per il tecnico è un grosso problema.

Pedersen e Sosa, ancora incognite

Lazaro, Vojvoda, Pedersen e Sosa: a parte l’austriaco, che nelle prime gare stagionali è stato l’unico a proporre qualcosa di buono, nessuno è riuscito a mettersi in mostra. Ma se da Vojvoda un po’ ce lo si aspettava dopo le annate passate, a sorprendere in negativo è il rendimento dei nuovi arrivati. Pedersen non è arrivato con grandi aspettative, è vero, ma certamente le pretese erano diverse. E questo ancor di più per Sosa, accolto con grande entusiasmo fin qui non ripagato per nulla. E la partita contro la Fiorentina in questo senso ha confermato il trend visto in questi primi mesi. Il croato è apparso statico, incapace di produrre qualcosa di particolarmente pericoloso; l’ex Sassuolo ci ha invece provato, mostrandosi più propositivo del solito in attacco e colpendo anche un palo, ma non riuscendo a incidere. Dicevamo, sembrano lontanissimi i tempi di Bellanova, ma sono passati poco meno di 3 mesi dalla sua cessione. Fino allo scorso anno le fasce erano il punto di forza del Torino, adesso sembrano l’anello debole. Sta a Vanoli riprendere i propri giocatori, ma anche a loro metterci più impegno.