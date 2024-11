Il ct della nazionale scozzese, Steve Clarke, ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per le prossime gare di Nation League

Ché Adams è stato convocato dal ct della nazionale scozzese, Steve Clarke, per le partite contro Croazia e Polonia valide per la Nation League. Una notizia, questa, che arriva all’indomani dell’infortunio muscolare che ha costretto l’attaccante a fermarsi e a lasciare il campo al 17′ di Torino-Fiorentina. Tra oggi e domani Adams si sottoporrà a degli esami strumentali per capire la reale entità dell’infortunio: la diagnosi è attesa anche dal ct della Scozia, che spera di poter contare sulla punta nelle prossime settimane.

Convocati della Scozia: c’è Adams

Ecco l’elenco completo dei convocati della Scozia:

Portieri: Craig Gordon, Robby McCrorie, Cieran Slicker.

Difensori: Nicky Devlin, Grant Hanley, Jack Hendry, Scott McKenna, Ryan Porteous, Anthony Ralston, Andrew Robertson, John Souttar, Greg Taylor

Centrocampisti: Connor Barron, Ryan Christie, Ben Doak, Ryan Gauld, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lewis Morgan

Attaccanti: Che Adams, Tommy Conway, Lyndon Dykes, Lawrence Shankland.