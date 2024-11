La difesa del Torino fa acqua: gli errori dei singoli stanno costando caro alla squadra granata in queste prime partite

Periodo nero per il Torino di Paolo Vanoli. Nelle ultime 7 partite ufficiali, tra Serie A e Coppa Italia, sono arrivate 6 sconfitte. La prossima partita è contro la Juventus. La difesa dei granata è un problema serio. 16 gol subiti in 11 partite sono troppi. Gli errori dei singoli, quelli individuali, stanno costando cari al Toro. L’ultimo è stato proprio contro la Fiorentina, nell’ultima gara giocata. Errore grave di Guillermo Maripan e partita persa 0-1 in casa. Lancio lungo di Ranieri in difesa con il sinistro. Maripan legge malissimo la traiettoria facendo rimbalzare il pallone al limite dell’area. Kean gli sfila alle spalle e con il destro fa gol. Il cileno con il numero 13 ancora non ha convinto. Contro l’Inter invece, era stato espulso per un fallo da rosso diretto nel primo tempo. Questo contro la Viola è solo l’ultimo di tanti errori individuali.

Masina a Verona

Il primo errore individuale è stato quello di Adam Masina contro il Verona. Al 93′, a pochi secondi dalla fine, questo errore ha rischiato di riaprire la partita. Masina si era addormentato in area di rigore, con il pallone tra i piedi. Belahyane glielo ha soffiato, mettendo poi in mezzo per Mosquera. Torino che comunque portò a casa i 3 punti, vincendo per 3-2 in trasferta.

Coco a Cagliari

Altro errore grave l’autogol di Saul Coco in Sardegna, che ha deciso la gara: Cagliari-Torino 3-2. Errore arrivato al 78′ minuto. Piccoli mette in mezzo il pallone dalla destra con il destro. In mezzo all’area non c’era nessun giocatore rossoblù. Coco si è buttato la palla dentro da solo, essendo mal posizionato con il corpo.

Il pasticcio di Roma

Come contro la Fiorentina, l’errore difensivo contro la Roma è costato carissimo e ha deciso il match. Questa volta più giocatori sono stati coinvolti. In primis Karol Linetty, con un brutto retropassaggio a Vanja Milinkovic-Savic. Poi Dybala è stato bravo a mandare il pallone in porta da posizione defilata. Ma la palla andava pianissimo. Masina aveva tutto il tempo di intervenire. Il numero 5 però, invece di spazzare con il destro, è andato in scivolata con il sinistro. Da quella posizione, con il piede opposto, era quasi impossibile evitare il gol.