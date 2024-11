Il croato, rientrato dal lungo infortunio, è partito bene per poi calare di rendimento: senza Zapata, deve mettersi la squadra sulle spalle

Altro giro e altro stop per il Torino, battuto 0-1 in casa dalla Fiorentina. I granata si sono imbattuti nell’ennesima sconfitta stagionale, addirittura la sesta nelle ultime sette partite, rimanendo così fermi a 14 punti. Una prestazione di gran lunga migliore rispetto a quella di Roma del turno infrasettimanale, che non è però bastata per trovare almeno il pareggio. C’è tanto da sistemare per Vanoli, in una squadra che sembra aver perso tutte le certezze possedute nelle prime partite stagionali: dalla difesa ingenua all’attacco poco cinico, passando per degli esterni che non riescono a incidere. In mezzo, anche i centrocampisti nelle ultime partite hanno abbassato il proprio rendimento, su tutti Nikola Vlasic.

Alla ricerca del miglior Vlasic

Atteso per più di due mesi da Vanoli, Vlasic è rientrato a fine settembre dal lungo infortunio subito durante gli Europei. Nel periodo della sua assenza, in cui le cose andavano bene, ci si poteva immaginare un grande Torino con la sua aggiunta tra centrocampo e attacco; ora, invece, la musica è cambiata. Partito bene con un assist e un gol nelle prime due gare giocate – spinto anche dall’entusiasmo del ritorno in campo – ora il croato sembra essere stato assorbito dalla negatività che avvolge la squadra, non riuscendo più a emergere. Da Cagliari in poi l’ex West Ham è andato in difficoltà così come tutti i compagni, senza avere la possibilità di mettersi in mostra.

Vlasic, la qualità che serve al Torino

C’è inoltre da dire che già si fa fatica a creare occasioni da gol, e se neanche lui si accende allora per il Torino è davvero dura indirizzare le partite nella direzione voluta. Con l’infortunio di Zapata sta a lui trascinare la squadra sulle spalle, ma anche le ultime stagioni hanno dimostrato che – tranne per qualche eccezione – il numero 10 non ci è mai riuscito. Compito di Vanoli sarà stimolarlo al massimo a fare meglio: il Toro ha bisogno della sua qualità.