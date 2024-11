La Juventus ha iniziato un nuovo corso. Sabato ci sarà il primo derby della Mole per Thiago Motta e Paolo Vanoli

Sabato alle ore 20:45 si gioca Juventus-Torino. Il derby della Mole. Per i due allenatori, Thiago Motta e Paolo Vanoli, si tratta del primo derby. Entrambi infatti, in estate, hanno aperto un nuovo ciclo. Nella stagione precedente, Thiago Motta ha portato il Bologna in Champions League, mentre Vanoli ha portato il Venezia in Serie A. La stagione 2024/2025 per i bianconeri, oltre che il nuovo allenatore, rappresenta anche il ritorno in Champions League. Juventus impegnata in Serie A, Champions League e Coppa Italia (debutto a dicembre). Prima di sabato, i bianconeri giocheranno questa sera in Europa. Alle ore 21:00 trasferta insidiosa contro il Lille di Genesio. Poi testa al derby anche per loro.

La Serie A

Dopo 11 giornate, la Juventus è sesta in classifica con 21 punti. Davanti ci sono Lazio (22), Fiorentina (22), Atalanta (22), Inter (24) e Napoli (25). Ancora 0 sconfitte, ma 5 vittorie e 6 pareggi. 19 gol fatti e 7 gol subiti. Il calcio di Thiago Motta non è stato ancora appreso in pieno, ma già sono arrivati i primi risultati. Inoltre, un mercato spumeggiante con l’arrivo di giocatori come Koopmeiners, Coinceicao, Thuram e Douglas Luiz ha fatto il resto. La porta con Di Gregorio e Perin è al sicuro ma la difesa ha perso un pezzo importante. Bremer infatti, così come Zapata, ha finito la stagione.

Il cammino in Champions League

Quella contro il Lille di stasera è la 4^ giornata di 8 totali. Questi i risultati nelle prime 3: Juventus-PSV 3-1, Lipsia-Juventus 2-3, Juventus-Stoccarda 0-1. Al momento, nella classifica generale, i bianconeri sono al 14° posto a 6 punti. La speranza in casa Toro è che l’Europa porti via energia. Anche se la rosa messa a disposizione di Thiago Motta è lunga. Granata che sono invece in piena crisi, ma il derby è una partita a parte.