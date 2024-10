Secondo quanto riportato, la celebre azienda austriaca avrebbe intavolato una trattativa per l’acquisto del Torino

Stando a quanto riferito da La Stampa, nelle ultime settimane Cairo avrebbe incontrato alcuni emissari della Red Bull per discutere di una possibile cessione della società, ma quanto c’è di vero?

Il punto sugli incontri

Facciamo un passo indietro: da quest’estate l’azienda austriaca è entrata a far parte del club come official energy drink partner della squadra. Sin dall’ufficializzazione dell’accordo, però, in molti hanno pensato a una possibile centralità sempre maggiore, con la conseguente suggestione quasi utopica di un passaggio di proprietà – come accaduto con i club di Lipsia, Salisburgo e non solo. La Stampa è tornata su questa suggestione, ponendola su delle basi di verità. Due indizi sono una coincidenza, tre fanno una prova: in questo caso ce ne sono diversi che possono far pensare che effettivamente ci sia qualcosa sotto, e che la cessione da parte di Cairo non sia solamente frutto dell’immaginazione dei tifosi.

Gli indizi

Tutto parte dalla questione stadio: nella giornata di oggi il presidente granata presenzierà un incontro al municipio di Torino che vede come ordine del giorno l’Olimpico Grande Torino. La concessione dello stadio scade nel 2025 e il comune sarebbe anche pronto a cederlo, ma Cairo deve decidere cosa fare. A quanto pare, della questione stadio si sarebbe parlato anche negli incontri con gli emissari della Red Bull; l’obiettivo dell’azienda, infatti, sarebbe eventualmente quello di possedere uno stadio di proprietà soddisfacendo le richieste del comune. Ma non solo. Un altro elemento sospetto riguarda il fatto che lo stesso Cairo avrebbe iniziato a trattare il ritiro delle fideiussioni che sono aperte per il Torino.

Le parole sul rinnovo di Vagnati

A far percepire che qualcosa di fondato potrebbe esserci sono anche state le parole di Cairo nel post partita contro il Como riguardo il futuro del direttore tecnico Vagnati. Il presidente è rimasto un po’ vago parlando del rinnovo di contratto del dt, quando invece sei mesi fa dava per certo il prolungamento. Questo fa pensare che in un momento delicato come quello attuale Cairo non voglia prendere posizione riguardo a contratti importanti, rimandando di fatto le proprie decisioni. A questo si potrebbe collegare anche l’inaspettata cessione di Bellanova, spinta possibilmente dal presidente per migliorare il bilancio agli occhi degli esponenti della Red Bull.

La contestazione può pesare

Ultimo, ma non meno importante, è il discorso legato alla contestazione nei confronti della società e in particolare di Cairo, che va avanti da diversi anni ma che si è accentuata a partire dall’estate. Il presidente ha provato a tendere la mano dopo la sfida contro il Como, dimostrandosi disponibile a ricucire i rapporti, ma al momento ha trovato davanti a sé un muro composto dalla maggioranza dei tifosi. Insomma, il possibile accordo Cairo-Red Bull per adesso è soltanto una suggestione, ma c’è sicuramente qualcosa di fondato alla base.