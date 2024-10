Dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, l’allenatore croato è ora a rischio: la dirigenza riflette sul suo futuro

Si è concluso un altro turno di campionato, il 9°, questa volta favorevole al Torino. I granata hanno battuto il Como rialzandosi in classifica, e allo stesso tempo hanno potuto assistere a tanti risultati sorprendenti. Su tutti, oltre allo spettacolare 4-4 tra Inter e Juventus, la sconfitta per 5-1 della Roma sul campo della Fiorentina. I giallorossi, che saranno prossimi avversari proprio dei granata, sono stati involontariamente la comparsa di una lezione di calcio da parte della squadra di Palladino, e adesso riflettono sul loro allenatore. Juric a rischio esonero prima di Roma-Torino: se lo avessero detto fino a pochi mesi fa, si sarebbe subito pensato a un brutto periodo passato sulla panchina granata; ora invece Juric allena la Roma, ma potrebbe lasciarla presto.

Contro il Toro è decisiva per Juric

In attesa di risvolti, i tifosi giallorossi invocano già l’esonero per l’allenatore croato, che da quando è arrivato per sostituire De Rossi ha vinto solamente 3 partite su 8. In mezzo pareggi deludenti ma soprattutto sconfitte scottanti, su tutte quella contro l’Elfsborg in Europa League e l’ultima di Firenze. Juric ora è più che in bilico, e non solo per i risultati sportivi; stando a quanto trapelato negli ultimi giorni e a quanto visto al Franchi, il tecnico ex Toro sembra aver già perso il controllo della squadra. Hummels per esempio si è lamentato molto per i pochi minuti giocati, mentre i leader dello spogliatoio Mancini e Cristante, sostituiti tra il 30′ e il 45′ della sfida contro la Fiorentina, sono rimasti nello spogliatoio all’intervallo, non seguendo la squadra per il secondo tempo. Una situazione che inizia a farsi sempre più pesante per Juric – apparso sconsolato al fischio finale ieri -, che si trova a che fare con uno spogliatoio fatto da singoli più “grandi” di lui. L’esonero appare essere dietro l’angolo, e la sensazione è che se non dovesse arrivare oggi, la sfida contro il suo vecchio Torino sarà decisiva per il suo futuro.