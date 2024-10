I due attaccanti stanno iniziando a mettere minuti insieme in campo, ma adesso servono più gol per far felice Vanoli

La vittoria contro il Como ha rilanciato il Torino nella corsa verso le zone europee della classifica. Un’importante iniezione di fiducia per i granata, soprattutto in vista delle difficili sfide contro Roma, Fiorentina e Juventus. E a proposito, la prima è già in arrivo, dato il turno infrasettimanale alle porte: nella sera di Halloween i ragazzi di Vanoli faranno visita ai giallorossi di Juric, con l’obiettivo di fare uno scherzetto all’ex allenatore. Prime prove di formazione per il tecnico granata, che ripartirà da alcune certezze: due di queste sono sicuramente Sanabria e Adams, che sono sempre partiti titolari dall’infortunio di Zapata e continueranno a farlo fino alla definitiva esplosione di Njie.

La nuova coppia del gol

Vanoli ha dovuto in qualche modo cercare di sopperire all’assenza di capitan Zapata. Se da un lato Njie è salito nelle gerarchie sostituendo numericamente il colombiano, dall’altro sino a questo momento la responsabilità di partire titolari è toccata a Sanabria e Adams. I due, che avevano giocato solamente 32 minuti insieme prima della sfortunata trasferta di San Siro, hanno condiviso il campo contro Cagliari e Como, riuscendo a trovare un solo gol (quello del paraguaiano contro il Cagliari). Il lungo stop di Zapata ha costretto Vanoli a correre ai ripari facendo giocare il 9 e il 18 insieme, ma ovviamente cambiano le caratteristiche e di conseguenza i modi di intendere la posizione. Adams adesso calcia meno, mentre a Sanabria sono toccati i compiti del vero e proprio bomber.

Sanabria-Adams: quanto hanno giocato insieme?

Avendo giocato solamente 187 minuti insieme, i due devono ancora cercare di comprendersi al meglio e di trovare la migliore intesa. Già a partire dalla sfida dell’Olimpico, con più allenamenti di coppia sulle gambe, si potrà vedere se la percentuale di affinità è a un livello alto.