Subito dopo la notizia di alcuni possibili incontri tra Cairo e Red Bull per una cessione del Torino, è arrivata la smentita del presidente

La settimana del Torino si è aperta con la suggestione suggerita da La Stampa, che ha evidenziato la possibilità di alcuni incontri avvenuti nelle ultime settimane tra Cairo e alcuni emissari della Red Bull per un’eventuale cessione del club. Nonostante la presenza di alcuni indizi che facciano pensare a un fondo di verità, il presidente granata ha subito smentito il tutto tramite un’intervista a Torinocronaca.it.

Le parole di Cairo

“Anni fa Ciuccariello , oggi Red Bull. Cambia il soggetto ma la costante è la totale falsità delle notizie pubblicate”: queste le parole del patron granata, che non ha aspettato un attimo per smentire le notizie trapelate in questo lunedì.