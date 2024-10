Il club granata ha reso note tutte le informazioni riguardanti la vendita dei biglietti per la sfida contro la Fiorentina

Quando mancano pochi giorni per la sfida contro la Roma, il Torino ha pubblicato sul proprio sito tutte le informazioni utili riguardanti la vendita dei biglietti per la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 3 novembre alle ore 15.

Le info

In particolare, per questo match è possibile usufruire della promozione Under18: per tutti i giovani tifosi Under 18 il biglietto è soli 10 euro nei Distinti o 14 euro in Tribuna Laterale. Il club ha inoltre specificato che acquistando online il proprio ticket si può risparmiare: usando infatti il sito ufficiale è previsto uno sconto di 1 euro per ogni biglietto intero, rispetto ai punti vendita e alle casse stadio. Infine, per quanto riguarda i biglietti per il settore ospiti, questi sono disponibili sul sito Vivaticket e punti vendita Vivaticket al prezzo di 25 Euro, senza restrizioni.