Il CT Dalic ha scelto di chiamare l’esterno ex Ajax nonostante sia quasi impossibile un suo recupero dall’infortunio

Nonostante il campionato sia ripreso da appena una settimana, c’è chi pensa già alla prossima pausa per le nazionali. In questo caso è il CT croato Zlatko Dalic, che questa mattina ha già reso nota la lista dei convocati che prenderanno parte alle sfide di Nations League contro Scozia e Portogallo, in programma tra il 15 e il 18 novembre.

C’è anche Sosa

Tra i 25 giocatori chiamati, oltre a Vlasic, c’è sorprendentemente anche Borna Sosa. L’esterno ex Ajax, che ha rimediato una lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro proprio appena rientrato dagli impegni di ottobre con la propria nazionale, sarebbe dovuto rientrare a disposizione di Vanoli da metà novembre. Il programma del Torino era quello di farlo recuperare al meglio proprio durante la prossima sosta, e pare molto complicato che il laterale sinistro possa essere in grado di rispondere presente alla chiamata del proprio CT.