Ancora una sconfitta per i giallorossi, che si presentano alla sfida contro il Torino senza vincere in campionato da un mese

Neanche il tempo di dare uno sguardo alla classifica, che prende già il via un’altra giornata di Serie A. Il Torino è riuscito a confermarsi nelle zone alte grazie alla vittoria contro il Como, e giovedì – nel turno infrasettimanale – dovrà fare visita a una Roma che si trova sorprendentemente sotto in classifica. I giallorossi sono reduci da una pesantissima sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, e sono alla ricerca dei tre punti che in campionato mancano ormai da un mese.

Come arriva la Roma

Sono passate ormai 5 settimane da quando Juric ha preso il posto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma, ma il tecnico croato non è riuscito a dare la svolta che ci si aspettava. L’ex Toro è riuscito a vincere le prime due partite in campionato contro Udinese e Venezia – pareggiando in mezzo contro l’Athletic Club -, ma da lì si è ingolfato. Nel mese di ottobre, infatti, il rendimento è calato di parecchio: prima è arriva una bruciante sconfitta contro l’Elfsborg, squadra in difficoltà nel campionato svedese, poi un pareggio a Monza e altri 0 punti contro l’Inter. Pellegrini e compagni si sono sbloccati in Europa vincendo – in maniera risicata – 1 a 0 contro la Dinamo Kiev, prima della batosta subita a Firenze. I giallorossi, quindi, non stanno vivendo un buon periodo e vogliono riscattarsi a partire da giovedì.

Il punto sugli infortunati

Dopo settimane problematiche, inizia a svuotarsi l’infermeria della Roma. Al momento l’unico ai box è Saelemaekers, che si è operato dopo un problema alla caviglia e dovrebbe rientrare nel mese di dicembre. Nelle ultime due gare è mancato Soulé per febbre, ma l’argentino dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Juric per la partita di giovedì.