La concessione dello Stadio Olimpico Grande Torino al Toro è in scadenza. Ecco la situazione e la posizione del Comune

La questione stadio rimane aperta in casa Toro. Attualmente, i granata giocano le partite interne allo Stadio Olimpico Grande Torino, di proprietà del Comune. Il canone d’affitto è di 500.000 euro all’anno. Ma la concessione scade il 30 giugno del 2025 e non può essere rinnovata. Quindi il Torino può fare una proposta d’acquisto ed è quello che il Comune spera. Altrimenti, ci sarà un nuovo bando per la concessione. Questa mattina, 28 ottobre 2024, se n’è parlato in Comune di Torino.

Le parole di Mimmo Carretta

A tal proposito, rispondendo all’interpellanza presentata dal consigliere Andrea Russi, l’assessore allo sport Mimmo Carretta ha spiegato: “Con il Toro abbiamo un’interlocuzione eccellente, il Toro ci sostiene anche in progetti di solidarietà e che non riguardano propriamente il calcio, il Toro è patrimonio per la città da valorizzare. Noi abbiamo solo una certezza, il 30 giugno 2025 scade la concessione. La città si metterà nelle condizioni per bandire la nuova concessione, se nel frattempo arriveranno offerte di acquisto le prenderemo in considerazione per tutto il valore che quel luogo ha, che è centrale per la storia della città. Le interlocuzioni con il Torino sono serie e continue”.

Un passo importante

Avere lo stadio di proprietà sarebbe importante per il Torino. I vantaggi sarebbero enormi. Dopo la ricostruzione del Filadelfia e il Centro Sportivo Robaldo che sta nascendo piano piano, serve fare anche questo passo dello stadio di proprietà. Se il Toro non farà una proposta d’acquisto (che poi potrebbe anche essere rifiutata, dipende dalla cifra), allora la società si farebbe avanti per vincere il nuovo bando per la concessione.