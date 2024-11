Verso il derby della Mole di sabato sera. Valentino Lazaro è pronto, dopo la prima panchina, per tornare titolare

Non manca molto al derby della Mole Juventus-Torino. Calcio d’inizio in programma sabato sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Partita che negli ultimi anni, da quando Cairo è presidente, è diventata una specie di maledizione. Vanoli pensa alla formazione migliore. Non è un buon momento in casa granata ma il derby è una partita a parte. Valentino Lazaro è pronto per tornare titolare in questa 12^ giornata. Contro la Fiorentina, per la prima volta in Serie A, è partito dalla panchina. Al 64′ ha preso il posto di Borna Sosa. Ma Vanoli in questo momento non può fare a meno di lui. Nel derby vuole lasciare il segno.

Un inizio al top

Un inizio di stagione al top per Lazaro quest’anno. Ha giocato tutte le 11 partite di questa Serie A, con 3 assist e 2 cartellini gialli. Gli assist sono arrivati contro Milan, Verona e Cagliari. Sta giocando sia a destra che a sinistra. Sta bene fisicamente ed è il miglior esterno al momento. Sta difendendo bene e attaccando con piedi molto educati. Dopo la scorsa stagione molto sottotono, una gran sorpresa. Il campionato è ancora lungo e può migliorare ancora. Vanoli si fida di lui e lo spazio concesso è tantissimo.

I suoi derby

Questa è la terza stagione di Lazaro al Toro. La prima, quella 2022/2023, era in prestito dall’Inter. Nel girone di andata, il suo primo derby è finito 0-1 per la Juventus. Al ritorno, sconfitta per 4-2 allo Stadium. Poi è stato riscattato in estate ed è tornato al Torino. Nella stagione 2023/2024 una sconfitta e un pareggio nei derby. Juventus-Torino 2-0 e Torino-Juventus 0-0. Quindi in totale ha giocato 4 derby: 3 sconfitte e 1 pareggio. Adesso ha voglia di riscatto. Quest’anno gli manca solo il gol.